Американские сенаторы требуют проверить условия труда на объектах ЧМ-2018
Источник: Газета.RuКомментарии
Члены Сената США направили в ФИФА открытое письмо, в котором просят провести проверку условий труда рабочих на стройках объектов чемпионата мира- 2018, сообщает «Газета.Ru».
В случае получения доказательств о нарушении прав человека сенаторы предлагают лишить Россию права проведения турнира.
«ФИФА должна соответствовать своим обязательством в области прав человека. Защита рабочих и спортсменов от принудительного труда должна быть ключевым элементом этих обязательств. Если ФИФА не предпримет действий в отношении России и КНДР, это будет воспринято как игнорирование отвратительного поведения этих стран», - говорится в письме.
Ранее на «Самара Арене» произошло возгорание строительных материалов.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически