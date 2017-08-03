Лука Джорджевич: В игре с «Тосно» меня интересуют только три очка

Нападающий тульского «Арсенала» Лука Джорджевич на открытой тренировке команды рассказал об адаптации в коллективе и о предстоящем матче с «Тосно».

«С адаптацией проблем нет, всё в порядке. Некоторых ребят из команды я уже знал, понимаю русский язык, говорю по-русски. В воскресенье у нас важная игра дома, которую нужно выиграть. Меня интересуют только три очка и, конечно, забитые мячи. Физически чувствую себя хорошо, прошёл все сборы с «Зенитом», уже две игры сыграл за «Арсенал». Еще чуть-чуть и буду готов на сто процентов», - заявил Джорджевич.

Напомним, что матч «Арсенал» - «Тосно» состоится 6 августа в 15:00.