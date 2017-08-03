Андрей Рябинский: Не исключаю, что Поветкин проведет бой с Джошуа

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский не исключил, что российский тяжеловес Александр Поветкин может провести бой с британцем Энтони Джошуа.

«Я такое не исключаю, но об этом пока рано говорить», - сказал Рябинский.

Напомним, что Джошуа должен был встретиться с Владимиром Кличко 11 ноября в поединке за титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBA и IBF, но 3 августа Владимир выступил с заявлением о завершении профессиональной карьеры.