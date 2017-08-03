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Андрей Рябинский: Не исключаю, что Поветкин проведет бой с Джошуа

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский не исключил, что российский тяжеловес Александр Поветкин может провести бой с британцем Энтони Джошуа.

 «Я такое не исключаю, но об этом пока рано говорить», - сказал Рябинский.

Напомним, что Джошуа должен был встретиться с Владимиром Кличко 11 ноября в поединке за титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBA и IBF, но 3 августа Владимир выступил с заявлением о завершении профессиональной карьеры.

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