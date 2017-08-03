Андрей Рябинский: Владимир Кличко принял мужественное решение

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский поддержал украинца Владимира Кличко, который завершил карьеру.

«Мне кажется, что Кличко поступил правильно. Он всем все доказал. Владимир – очень заслуженный человек в спорте. Он добился всего, что возможно. Но годы берут свое, и он принял мужественное решение. Иногда надо уходить и заканчивать карьеру достойно», - сказал Рябинский.

Напомним, что Владимиром Кличко 11 ноября должен был встретиться с Энтони Джошуа в поединке за титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBA и IBF, но 3 августа украинец выступил с заявлением о завершении профессиональной карьеры.