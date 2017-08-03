Двух легкоатлеток вывели из сборной Украины в связи с проверкой IAAF

Исполком Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ) принял решение исключить из состава официальной делегации для участия в чемпионате мира в Лондоне(4-13 августа) Ольгу Земляк, Олесю Повх и тренера Сергея Басенка, сообщается на официальном сайте ФЛАУ.

Как отметили в федерации, это сделано «в связи с возбуждением против Ольги Земляк и Олеси Повх дисциплинарных производств Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF)».

Издание Isport.ua, ссылаясь на самих спортсменкок, сообщило, что в их анализах выявлены аномальные показатели, поэтому IAAF обратилась к ним за объяснениями, но ФЛАУ не стала разбираться и исключила обеих из списка делегации.

Повх должна была выступить на дистанции 100 м, а также в женской эстафете 4х100 м, Земляк - в 400-метровке и эстафете 4х400 м.