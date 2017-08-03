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Пашалич прибыл на базу «Спартака» в Тарасовке

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Новичок «Спартака» Марио Пашалич приехал на базу команды в Тарасовке, сообщает пресс-служба клуба.

22-летний хорватский полузащитник познакомился с командой и успел немного потренироваться.

Напомним, накануне Пашалич прошел медосмотр для «Спартака» в Риме, после чего подписал контракт с клубом.

Пашалич перешел в «Спартак» из «Челси» на правах аренды. Арендное соглашение будет действовать с 4 августа 2017 года по 30 июня 2018 года.

Ранее Пашалич играл в «Хайдуке», «Эльче», «Монако» и «Милане». В прошлом сезоне он провел 27 матчей за «россонери» и забил пять голов.

В составе «Милана» он стал обладателем Суперкубка Италии.

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