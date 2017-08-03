Пашалич будет играть в «Спартаке» под 50-м номером

Полузащитник Марио Пашалич, перешедший в «Спартак» из «Челси», выбрал себе 50-й номер.

Напомним, в среду 22-летний хорват прошел в Риме медобследование для «Спартака», после чего подписал контракт с клубом.

В четверг Пашалич приехал на базу «Спартака» в Тарасовке, где познакомился с главным тренером команды Массимо Каррерой и игроками.

Пашалич перешел в «Спартак» из «Челси» на правах аренды. Арендное соглашение будет действовать с 4 августа 2017 года по 30 июня 2018 года.

Ранее Пашалич играл в «Хайдуке», «Эльче», «Монако» и «Милане». В прошлом сезоне он провел 27 матчей за «россонери» и забил пять голов.

В составе «Милана» он стал обладателем Суперкубка Италии.