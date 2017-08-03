Blizzard сообщила о возвращении Летних игр в Overwatch
Компания Blizzard сообщила, что Летние игры в Overwatch пройдут в период с 8 августа по 29 августа.
Игроки получат новые облики героев (вдобавок к тем, что можно было получить в прошлом году) и новое поле боя для потасовки «Лусиобол».
Изменения контейнеров Летних игр
В отличие от новых обликов, прошлогодние облики Летних игр можно будет приобрести со скидкой.
Расценки на косметические предметы Летних игр 2017:
- легендарные облики — 3000 кредитов;
- эпические облики — 750 кредитов;
- редкие предметы — 225 кредитов;
- обычные предметы — 75 кредитов.
Косметические предметы Летних игр 2016 будут продаваться по сниженной цене:
- легендарные облики — 1 000 кредитов;
- эпические облики — 250 кредитов;
- редкие предметы — 75 кредитов;
- обычные предметы — 25 кредитов.
Нововведения в «Лусиобол»
- Добавлено новое поле боя — «Сидней». Теперь матчи будут попеременно проходить на стадионах Рио и Сиднея.
- Изменены способности, которые Лусио использует в данной потасовке. (Убрана возможность отталкивать противников; Суперспособность Лусио больше не притягивает мяч к игроку, а увеличивает скорость передвижения Лусио и частоту отбрасывания целей.
В рамках Летних игр 2017 разработчики также покажут новый соревновательный режим игры в «Лусиобол» с отдельной рейтинговой системой.