Blizzard сообщила о возвращении Летних игр в Overwatch

Компания Blizzard сообщила, что Летние игры в Overwatch пройдут в период с 8 августа по 29 августа.



Игроки получат новые облики героев (вдобавок к тем, что можно было получить в прошлом году) и новое поле боя для потасовки «Лусиобол».



Изменения контейнеров Летних игр



В отличие от новых обликов, прошлогодние облики Летних игр можно будет приобрести со скидкой.



Расценки на косметические предметы Летних игр 2017:



- легендарные облики — 3000 кредитов;

- эпические облики — 750 кредитов;

- редкие предметы — 225 кредитов;

- обычные предметы — 75 кредитов.



Косметические предметы Летних игр 2016 будут продаваться по сниженной цене:



- легендарные облики — 1 000 кредитов;

- эпические облики — 250 кредитов;

- редкие предметы — 75 кредитов;

- обычные предметы — 25 кредитов.



Нововведения в «Лусиобол»



- Добавлено новое поле боя — «Сидней». Теперь матчи будут попеременно проходить на стадионах Рио и Сиднея.

- Изменены способности, которые Лусио использует в данной потасовке. (Убрана возможность отталкивать противников; Суперспособность Лусио больше не притягивает мяч к игроку, а увеличивает скорость передвижения Лусио и частоту отбрасывания целей.



В рамках Летних игр 2017 разработчики также покажут новый соревновательный режим игры в «Лусиобол» с отдельной рейтинговой системой.