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Blizzard сообщила о возвращении Летних игр в Overwatch

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Компания Blizzard сообщила, что Летние игры в Overwatch пройдут в период с 8 августа по 29 августа.

Игроки получат новые облики героев (вдобавок к тем, что можно было получить в прошлом году) и новое поле боя для потасовки «Лусиобол».

Изменения контейнеров Летних игр

В отличие от новых обликов, прошлогодние облики Летних игр можно будет приобрести со скидкой.

Расценки на косметические предметы Летних игр 2017:

- легендарные облики — 3000 кредитов;
- эпические облики — 750 кредитов;
- редкие предметы — 225 кредитов;
- обычные предметы — 75 кредитов.

Косметические предметы Летних игр 2016 будут продаваться по сниженной цене:

- легендарные облики — 1 000 кредитов;
- эпические облики — 250 кредитов;
- редкие предметы — 75 кредитов;
- обычные предметы — 25 кредитов.

Нововведения в  «Лусиобол»

- Добавлено новое поле боя — «Сидней». Теперь матчи будут попеременно проходить на стадионах Рио и Сиднея.
- Изменены способности, которые Лусио использует в данной потасовке. (Убрана возможность отталкивать противников; Суперспособность Лусио больше не притягивает мяч к игроку, а увеличивает скорость передвижения Лусио и частоту отбрасывания целей.

В рамках Летних игр 2017 разработчики также покажут новый соревновательный режим игры в «Лусиобол» с отдельной рейтинговой системой.

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