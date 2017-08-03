Марио Фернандес: Оба матча в раунде плей-офф ЛЧ будут крайне сложными для нас

Защитник «красно-синих» Марио Фернандес поделился ожиданиями от предстоящего четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов.

- В Лиге чемпионов все соперники очень сильные, поэтому кто бы нам ни попался, будет очень тяжелое противостояние. Мы ждем жеребьевки. Кто бы нам ни попался, мы будем очень хорошо настраиваться, готовиться, изучать соперника. Сразу скажу, что оба матча будут крайне сложными для нас, – приводит слова Фернандеса официальный сайт ЦСКА.

Добавим, что в пятницу в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов. Соперниками ЦСКА (рейтинг – 39,606), попавшего в число пяти сеяных клубов, могут стать «Стяуа» (35,370), «Янг Бойз» (28,915), «Ницца» (16,833), «Хоффенхайм» (15,899) и «Истанбул ББ» (10,340).

Сеянными армейцы стали благодаря неудачам киевского «Динамо», «Аякса» и «Виктории» из Пльзеня. Таким образом, армейцы точно не встретятся с фаворитами текущего раунда - «Севильей» (112,999), «Наполи» (88,666), «Ливерпулем» (56,135) и «Спортингом» (36,866).