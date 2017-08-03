Наиль Измайлов: Аренда Пашалича позволит качественно укрепить состав «Спартака»

Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов поделился мнением об аренде клубом полузащитника «Челси» Марио Пашалича.

- Аренда Пашалича позволит качественно укрепить состав команды. Клуб ведет трансферную деятельность в соответствии с пожеланиями тренерского штаба. Мы очень рады, что Марио в течение нынешнего сезона будет выступать в нашей команде, - сказал Измайлов ТАСС.

Напомним, в среду 22-летний хорват прошел в Риме медобследование для «Спартака», после чего подписал контракт с клубом. Пашалич перешел в «Спартак» из «Челси» на правах аренды. Арендное соглашение будет действовать с 4 августа 2017 года по 30 июня 2018 года.