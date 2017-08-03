Международные трансферы футболистов из Крыма могут начаться с 2018 года

Президент Крымского футбольного союза (КФС) Юрий Ветоха сообщил, что футболисты из Крыма смогут получать международные трансферные сертификаты не ранее 2018 года.

«Это будет, наверное, со следующего года. Это будут международные трансферные сертификаты», - отметил Ветоха.

По его словам, вначале крымчане по требованию УЕФА должны освоить первичную программу «Коннект», то есть заполнить специальные опросные листы, а затем перейти на программу международных трансферов - TMS.

«Нам выслали опросник на 28 листах. Пока мы будем осваивать программу «Коннект», как я понимаю, это для апробации, а потом нас перекинут на другой формат - TMS. Так было в Косово, Абхазии и других, или непризнанных, или со специальным статусом, как Крымский футбольный союз, федерациях. Пока мы этот опросник изучаем», - отметил он.

КФС, под эгидой которого проводится чемпионат Крыма, имеет специальный статус УЕФА. Организация была официально зарегистрирована в середине июля 2015 года.







