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Роб Клинкхаммер: Моя цель – выступить на Олимпиаде, это мечта

Источник:  ХК «Динамо» (Минск)Комментарии

Нападающий минского «Динамо» Роб Клинкхаммер прокомментировал вызов в сборную Канады на Sochi Hockey Open.

- Для меня вызов в сборную – огромная честь. Раньше никогда не получал возможности выступать за Канаду. Естественно, моя цель – выступить на Олимпиаде, это мечта. Но для этого надо хорошо постараться. В Европе выступает много сильных канадцев, и руководству национальной команды есть из кого выбирать. Конкуренция велика, попасть в сборную сложно. Надо провести очень успешный сезон, доказать свою полезность. Все зависит от меня самого, ну а сейчас постараюсь проявить себя на турнире в Сочи, - приводит слова Клинкхаммера пресс-служба клуба.

Напомним, что в Сочи сборная Канады 6 августа сыграет с хозяевами турнира – ХК «Сочи», а 7 августа – с олимпийской сборной России.

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