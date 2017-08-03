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Горди Дуайер: Я вспоминаю «Медвешчак» как организацию, давшую мне шанс поработать в КХЛ

Источник:  КХЛКомментарии

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер поделился воспоминаниями о «Медвешчаке», где он отработал два сезона, пока клуб не покинул КХЛ.

- Конечно, у клуба были финансовые проблемы, но я вспоминаю «Медвешчак» как организацию, давшую мне шанс поработать в КХЛ – лиге, которую знают во всем мире. Хоккей сложно назвать самым популярным видом спорта в Хорватии, но наши болельщики были невероятны. Они поддерживали «Медвешчак» даже в самые сложные времена. Спорт – очень важная часть жизни для хорватов. Видно, как они переживают за свои команды.

Что чувствовал, когда каждую неделю клуб покидали ведущие игроки?  Безусловно, это непросто. Все дело в финансовых вопросах. Но это был очередной вызов для меня как тренера. В таких ситуациях важно проявлять профессионализм и оставаться позитивным, стараясь мотивировать и объединять игроков даже в столь тяжелой ситуации. Сложный, но очень полезный опыт.

В последних матчах сезона оставалось всего 13 игроков. Ситуация из ряда вон? Еще какая! И в то же время хороший шанс для оставшихся игроков. Для некоторых молодых ребят это была уникальная возможность сыграть в КХЛ. Другие игроки получили много игрового времени, а, следовательно, больше шансов проявить себя. Могу лишь сказать, что все они были очень мотивированы, - приводит слова Дуайера официальный сайт КХЛ.

Напомним, что «Медвешчак» покинул Континентальную хоккейную лигу и со следующего сезона будет выступать в Австрийской хоккейной лиге, сообщает официальный твиттер команды из Загреба.

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