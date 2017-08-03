Макрон поздравил «ПСЖ» с переходом Неймара

Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил «Пари Сен-Жермен» с переходом форварда «Барселоны» Неймара.

«Это добавит привлекательности лиги. Это хорошая новость», – приводит BBC слова Макрона.

Также глава государства поздравил президента клуба Нассера Аль-Хелайфи с приглашением Неймара.

«Поздравляю. Думаю, это хорошие новости», – сказал Макрон.

Напомним, накануне «Барселона» выступила с заявлением, в котором объявила о том, что Неймар сообщил о желании покинуть клуб. Игрок получил разрешение не участвовать в тренировочном процессе и вылетел в Порту, где прошел медосмотр для «ПСЖ».

Официально о трансфере должно быть объявлено в ближайшее время.