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«Тюмень» арендовала у «Урала» нападающего Ставпеца

Источник:  ФК «Урал»Комментарии

Нападающий «Урала» Александр Ставпец в нынешнем сезоне будет выступать на правах аренды за «Тюмень».

Другой футболист «Урала» - полузащитник Александр Ломакин арендован «Енисеем».

«Футбольный клуб «Урал» желает игрокам успешной и результативной игры в этом сезоне и отсутствия травм!» -  говорится на официальном сайте екатеринбургской команды.

22-летний Ломакин в нынешнем сезоне ни разу не сыграл за «Урал», 28-летний Ставпец провел за него один матч.

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