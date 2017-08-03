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Марио Пашалич: Хотел бы оставить в «Спартаке» такой же яркий след, как Плетикоса

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Хорватский полузащитник Марио Пашалич поделился впечатлениями от перехода из «Челси» в «Спартак».

- Я хотел бы оставить в «Спартаке» такой же яркий след, как и мой соотечественник, знаменитый вратарь Стипе Плетикоса, - цитирует Пашалича пресс-служба «Спартака».

Напомним, в среду 22-летний хорват прошел в Риме медобследование для «Спартака», после чего подписал контракт с клубом. Пашалич перешел в «Спартак» из «Челси» на правах аренды. Арендное соглашение будет действовать с 4 августа 2017 года по 30 июня 2018 года.

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