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Сигурдссон на правах аренды продолжит карьеру в «Рубине»

Источник:  ФК «Рубин»Комментарии

Защитник сборной Исландии и английского «Фулхэма» Рагнар Сигурдссон на правах аренды продолжит карьеру в «Рубине». Об этом информирует официальный сайт казанской команды.

Как сообщается, соглашение рассчитано до окончания сезона 2017/18. 31-летний футболист будет выступать за «Рубин» под номером «5».

На протяжении карьеры Сигурдссон выступал за «Филкир» (Исландия), «Гетеборг» (Швеция), «Копенгаген» (Дания), «Краснодар», «Фулхэм» (Англия).

За «Краснодар» защитник сыграл 86 матчей, забил четыре гола. В составе сборной Исландии сыграл 69 матчей, отметился тремя голами.

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