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Отец Винус и Серены Уильямс включен в Зал славы американского тенниса

Источник:  RT на русскомКомментарии

Ричард Уильямс, отец и бывший тренер американских теннисисток Винус и Серены Уильямс, включен в Зал славы американского тенниса. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Женской теннисной ассоциации.

«Нельзя описать словами то, что отец сделал для меня и Серены. Он изменил теннис и так много сделал для этого вида спорта. Я всегда буду благодарна ему и очень рада, что он удостоен такой чести», - заявила Винус Уильямс.

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