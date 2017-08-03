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Ригони, которым интересуется «Зенит», покинул «Индепендьенте»

Источник:  La Caldera del DiabloКомментарии

Аргентинский полузащитник Эмилиано Ригони попрощался с «Индепендьенте».

- У меня противоречивые эмоции. Новый вызов - это здорово для меня, но я покидаю клуб, который очень люблю. Обо мне говорили очень много, но я знал, что происходит на самом деле, и хотел быть на 100% готовым к игре. К счастью, тренер доверил мне и позволил попрощаться с болельщиками на поле.

Мы много пережили: плохие моменты, хорошие. Последних было гораздо больше. У нас уникальные фанаты, их всегда очень много, они требуют быть на высоте. Это останется в моей памяти.

Я очень счастлив и доволен. И если я вернусь в Аргентину, буду играть в «Бельграно» или в «Индепендьенте», - приводит слова Ригони La Caldera del Diablo.

Напомним, ранее сообщалось, что аргентинским полузащитником  интересуется «Зенит».

В сезоне-2016/17 Ригони принял участие в 27 матчах во всех турнирах и забил 7 мячей.

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