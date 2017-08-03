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Павел Яковлев: Мне очень приятно, что стал капитаном, надеюсь, оправдаю доверие

Источник:  ФК «Анжи»Комментарии

Полузащитник «Анжи» Павел Яковлев поделился ощущениями после того, как он стал капитаном махачкалинской команды.

- Конечно, груз ответственности. Мне очень приятно, что стал капитаном, но это звание я должен доказывать на поле и за его пределами. Надеюсь, оправдаю доверие ребят и тренерского штаба.

Мы выглядели достойно во всех матчах. Очень важно набирать очки с любой командой, но, к сожалению, получилось пополнить копилку только в домашней встрече с «Амкаром». Могли увезти одно очко в матче с «Локомотивом», но это футбол, и нужно не оглядываться назад, а идти только вперёд. Впереди же у нас очень важная игра с «Ростовом», и наша команда отдаст все силы для того, чтобы заработать очки, - цитирует хавбека пресс-служба клуба.

Напомним, что после трех туров чемпионата России «Анжи» набрал три очка и занимает 11 строчку в турнирной таблице РФПЛ.

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