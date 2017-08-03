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Алексей Житник: У Зарипова один шанс из ста на переход в НХЛ

Источник:  Russia HockeyКомментарии

Олимпийский чемпион-1992 Алексей Житник, проведший 16 сезонов в НХЛ, поделился мнением о возможности отъезда нападающего Даниса Зарипова в главную североамериканскую хоккейную лигу.

Ранее 36-летний форвард «Ак Барса», дисквалифицированный на два года за применение допинга, заявил, что может продолжить карьеру в НХЛ.

- Что в Северной Америке говорят о печальной истории Зарипова?
- Официальный комментарий, насколько я понимаю, был один. Выступил вице-президент НХЛ Билл Дэйли и подчеркнул, что перед подписанием игрока, который из-за допинга дисквалифицирован в ИИХФ, клубы должны обращаться к нему в офис.

- Что это значит?
- Что у такого хоккеиста на переход в НХЛ есть один шанс из ста. Здесь, похоже, все ясно.

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