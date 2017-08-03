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Valve снизит точность Tec-9 при быстрой стрельбе и исправит баг с приседанием и прыжком

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В новом обновлении для CS:GO Valve значительно снизит точность пистолета Tec-9 при быстрой стрельбе, а также исправит баг с приседанием и прыжком (Crouch bug).

Список изменений:

• Началась работа над переработкой пистолетов с целью увеличить нужду в скилле при обращении с данным оружием;
• Tec-9 был приспособлен под более умелое обращение и навыки стрельбы, сохранив его высокую мобильность;
• Немного улучшена точность попадания первого выстрела с Tec-9;
• Значительно ухудшена точность Tec-9 при быстрой стрельбе;
• Магазин Tec-9 теперь вмещает 18 патронов, а запас — 90;
• Крауч-пик становится невозможным к использованию. Теперь при его исполнении вражеские игроки могут вас заметить и услышать;
• Исправлены недоработки с воспроизведением звука при ситуациях, когда игрока заслоняет стена.

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