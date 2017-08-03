«Томь» пополнилась защитником сборной Литвы

Защитник Томас Микуцкис продолжит карьеру в «Томи».

«В ближайшее время футболист будет заявлен за нашу команду и вполне возможно примет участие в матче против «Химок», - говорится на официальном сайте сибирского клуба.

34-летний литовец на родине выступал за команды «Жальгирис», «Судува» и «Ветра». В России он известен по выступлениям за «Нижний Новгород», московское «Торпедо» и «СКА-Хабаровск».

На счету Микуцкиса 18 матчей за национальную сборную.