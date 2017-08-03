«Томь» пополнилась защитником сборной Литвы
Источник: ФК «Томь»Комментарии
Защитник Томас Микуцкис продолжит карьеру в «Томи».
«В ближайшее время футболист будет заявлен за нашу команду и вполне возможно примет участие в матче против «Химок», - говорится на официальном сайте сибирского клуба.
34-летний литовец на родине выступал за команды «Жальгирис», «Судува» и «Ветра». В России он известен по выступлениям за «Нижний Новгород», московское «Торпедо» и «СКА-Хабаровск».
На счету Микуцкиса 18 матчей за национальную сборную.
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