Кевин Бонифаци: Интерес «Зенита» приятен, но для меня честь надевать футболку «Торино»

Защитник «Торино» Кевин Бонифаци рассказал, где в дальнейшем продолжит карьеру.

- Интерес со стороны «Зенита» приятен, вызывает огромное удовольствие. Это означает, что мое выступление было отмечено не только на национальном, но и международном уровне. Но я в Турине, где уже совершил значительный скачок вверх. Для меня честь надевать футболку «Торино». Я являюсь частью большой команды, - приводит слова Бонифаци Toronews.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что «Зенит» заинтересован в покупке итальянца и готов предложить за него 8 миллионов евро.

Сезон-2016/17 Бонифаци играл в СПАЛ на правах аренды, провел за клуб 20 матчей и забил три гола. Контракт защитника с «Торино» истекает в 2020 году.