Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Динамо Минск1 : 0АЕК Ларнака
Футбол  Спарта- : -Црвена Звезда
Футбол  Люнгбю- : -Краснодар
Футбол  Зенит- : -Бней Иегуда
Футбол  Фенербахче- : -Штурм
Футбол  Атлетик- : -Динамо Бух
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Андре Виллаш-Боаш: Огорчился, узнав, что «Спартак» стал чемпионом России

Источник:  8news.ruКомментарии

Главный тренер «Шанхая СИПГ» Андре Виллаш-Боаш поделился впечатлениями от работы в петербургском «Зените».

- Для меня 2,5 года в клубе были очень эмоциональными, искренними. Благо с игроками сложились отличные отношения. Я действительно получал удовольствие от времени в «Зените». А город... Просто фантастика! Конечно, я огорчился, узнав, что «Спартак» стал чемпионом России. Желал «Зениту» только успехов.

Шатов - потрясающий футболист. Я бы взял его в любой клуб мира. Мне он очень нравится.

Я всегда был большим фанатом Кержакова! На своей первой же тренировке в «Зените» я первым подошел именно к Кержакову и сказал: «Я хочу, чтобы ты побил рекорд по голам в чемпионатах России. И я помогу тебе это сделать», - приводит слова Виллаш-Боаша 8news.

Напомним, Виллаш-Боаш возглавлял «Зенит» с марта 2014-го по лето 2016 года. Вместе с петербургским клубом португалец стал чемпионом России-2014/15, а также обладателем Кубка и Суперкубка России.

С ноября 2016 года Виллаш-Боаш возглавляет китайский «Шанхай СИПГ». Также за клуб выступает экс-нападающий «Зенита» Халк. На данный момент команда занимает второе место после 19-ти туров чемпионата Китая, отставая от «Гуанджоу Эвергранд» на одно очко. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Мовсисян вернется в Россию? Таблица трансферов РФПЛМовсисян вернется в Россию? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.«Зенит» – «Бней Иегуда». Лодыгин, Терентьев и Нобоа выйдут в стартовом составеТренерский штаб «Зенита» определился с составом команды на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против «Бней Иегуды».Кевин Бонифаци: Интерес «Зенита» приятен, но для меня честь надевать футболку «Торино»Защитник «Торино» Кевин Бонифаци рассказал, где в дальнейшем продолжит карьеруРигони, которым интересуется «Зенит», покинул «Индепендьенте»Аргентинский полузащитник Эмилиано Ригони попрощался с «Индепендьенте».«Урал» продает билеты на матч с «Зенитом» от 450 рублейВ субботу в Екатеринбурге стартует продажа билетов на матч пятого тура премьер-лиги «Урал» – «Зенит», сообщает Znak.com.
Футбол
Французская лига удивлена поведением испанских коллег по трансферу Неймара
Футбол
Василий Уткин: У ЦСКА проходимые соперники по раунду плей-офф Лиги чемпионов
Футбол
Испанская лига отказалась принимать платеж «ПСЖ» за Неймара
Футбол
Акинфеев пройдет МРТ
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Андре Виллаш-Боаш
Андре Виллаш-Боашвсе новости
Александр Кержаков
Александр Кержаковвсе новости