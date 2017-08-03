Андре Виллаш-Боаш: Огорчился, узнав, что «Спартак» стал чемпионом России

Главный тренер «Шанхая СИПГ» Андре Виллаш-Боаш поделился впечатлениями от работы в петербургском «Зените».

- Для меня 2,5 года в клубе были очень эмоциональными, искренними. Благо с игроками сложились отличные отношения. Я действительно получал удовольствие от времени в «Зените». А город... Просто фантастика! Конечно, я огорчился, узнав, что «Спартак» стал чемпионом России. Желал «Зениту» только успехов.

Шатов - потрясающий футболист. Я бы взял его в любой клуб мира. Мне он очень нравится.

Я всегда был большим фанатом Кержакова! На своей первой же тренировке в «Зените» я первым подошел именно к Кержакову и сказал: «Я хочу, чтобы ты побил рекорд по голам в чемпионатах России. И я помогу тебе это сделать», - приводит слова Виллаш-Боаша 8news.

Напомним, Виллаш-Боаш возглавлял «Зенит» с марта 2014-го по лето 2016 года. Вместе с петербургским клубом португалец стал чемпионом России-2014/15, а также обладателем Кубка и Суперкубка России.

С ноября 2016 года Виллаш-Боаш возглавляет китайский «Шанхай СИПГ». Также за клуб выступает экс-нападающий «Зенита» Халк. На данный момент команда занимает второе место после 19-ти туров чемпионата Китая, отставая от «Гуанджоу Эвергранд» на одно очко.