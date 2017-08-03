Более 40 баскетболистов примут участие в «Уральском драфте»

Стать игроком баскетбольного клуба «Урал» хотят более 40 человек: именно столько заявок поступило в команду для участия в традиционном открытом просмотре игроков — «Уральском драфте». Об этом сообщает Znak.com.

Как сообщили изданию в БК «Урал», суть акции — дать шанс всем любителям баскетбола подписать профессиональный контракт.

Традиционный «Уральский драфт» состоится 5 и 6 августа в екатеринбургском Дворце игровых видов спорта. В эти дни тренеры «Урала» проведут занятия для всех желающих. По итогам просмотра главный тренер Вадим Филатов и руководство клуба выберут лучших баскетболистов, которые присоединятся к основной команде на первом тренировочном сборе.