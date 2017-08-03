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«Шанхай СИПГ» вышел в полуфинал Кубка Китая, уступив в первом матче со счетом 0:3

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

«Шанхай СИПГ» в ответом матче четвертьфинала Кубка Китая обыграл «Тянцзинь Цюаньцзянь» со счетом 4:0.

Дубль на счету Халка, еще по голу забили Оскар и Чжэн Чжиюнь. У соперников желтую карточку получил Аксель Витсель.

Напомним, в первом матче «Шанхай СИПГ» уступил со счетом 0:3, но по сумме двух встреч вышел в полуфинал Кубка, где встретится «Гуанчжоу Эвергранд». Во второй паре «Шанхай Шенхуа» сыграет с «Шанхай Шэньсинь» из первой лиги.

Матчи пройдут 15-17 августа.

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