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Испанская лига отказалась принимать платеж «ПСЖ» за Неймара

Источник:  MarcaКомментарии

Футбольная лига Испании отказалась принимать документы французского «Пари Сен-Жермен», подтверждающих оплату суммы отступных за за нападающего «Барселоны» Неймара. Об этом сообщает Marca.

Ранее глава лиги Хавьер Тебас в интервью испанскому изданию заявил, что что лига готова оспаривать этот трансфер во всех возможных инстанциях, так как считает, что эта сделка нарушает финансовый фэйр-плей и закон о честной конкуренции в европейском союзе. 

Напомним, накануне «Барселона» выступила с заявлением, в котором объявила о том, что Неймар сообщил о желании покинуть клуб. Игрок получил разрешение не участвовать в тренировочном процессе и вылетел в Порту, где прошел медосмотр для «ПСЖ».

Официально о трансфере должно быть объявлено в ближайшее время.

Добавим, что вице-чемпионы Франции выплатят «Барселоне» сумму отступных, прописанную в контракте Неймара в размере 222 миллионов евро. 

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