Василий Уткин: У ЦСКА проходимые соперники по раунду плей-офф Лиги чемпионов

Комментатор Василий Уткин считает, что у ЦСКА хорошие шансы выйти в групповую стадию Лиги чемпионов.

В раунде плей-офф квалификации турнира соперниками армейцев могут стать «Янг Бойз», «Стяуа», «Ницца», «Хоффенхайм» или «Истанбул».



«Наверное, у ЦСКА проходимые соперники по раунду плей-офф. «Янг Бойз» приличная команда. Теперь приходится играть с командами, которые сильнее киевского «Динамо» или «Аякса». У «Хоффенхайма» тренер, которому 29 лет, вывел команду в Лигу чемпионов. Этот клуб и «Ницца» представляют страны, с которыми мы исторического плохо играем», - сказал Уткин.