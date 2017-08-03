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Василий Уткин: У ЦСКА проходимые соперники по раунду плей-офф Лиги чемпионов

Источник:  «Спорт FM»Комментарии

Комментатор Василий Уткин считает, что у ЦСКА хорошие шансы выйти в групповую стадию Лиги чемпионов.

В раунде плей-офф квалификации турнира соперниками армейцев  могут стать «Янг Бойз», «Стяуа», «Ницца», «Хоффенхайм» или «Истанбул».

«Наверное, у ЦСКА проходимые соперники по раунду плей-офф. «Янг Бойз» приличная команда. Теперь приходится играть с командами, которые сильнее киевского «Динамо» или «Аякса». У «Хоффенхайма» тренер, которому 29 лет, вывел команду в Лигу чемпионов. Этот клуб и «Ницца» представляют страны, с которыми мы исторического плохо играем», - сказал Уткин.

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