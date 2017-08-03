«Зенит» – «Бней Иегуда». На матч реализовано 52 тысячи билетов
«Зенит» сообщил о количестве реализованных билетов на ответный матч третьего раунда Лиги Европы против «Бней Иегуды».
По данным официального сайта клуба, на матч было продано около 52 тысяч билетов, еще почти 2 тысячи находятся в продаже.
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Напомним, встреча пройдет 3 августа в Петербурге и начнется в 20:00, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. В первом матче сине-бело-голубые победили со счетом 2:0.
Матч
Зенит - Бней Иегуда - 0:02-й тайм
Состав
Зенит: Лодыгин, Анюков, Терентьев, Нету, Хави Гарсия, Жирков, Нобоа, Эрнани, Жулиано, Полоз, Дзюба
Бней Иегуда: Зубас, Бен Ари, Азуз, Кандил, Хабаши, Турджман, Чибота, Гордана, Вальскис, Финиш, Бузагло
Судья:
Али Палабийик (Турция)
Место и дата
03 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция