«Зенит» – «Бней Иегуда». На матч реализовано 52 тысячи билетов

«Зенит» сообщил о количестве реализованных билетов на ответный матч третьего раунда Лиги Европы против «Бней Иегуды».

По данным официального сайта клуба, на матч было продано около 52 тысяч билетов, еще почти 2 тысячи находятся в продаже.

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Напомним, встреча пройдет 3 августа в Петербурге и начнется в 20:00, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. В первом матче сине-бело-голубые победили со счетом 2:0.