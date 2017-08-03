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Французская лига удивлена поведением испанских коллег по трансферу Неймара

Источник:  Французская Лига 1Комментарии

Футбольная лига Франции (LFP) поддержала «ПСЖ» в вопросе с трансфером Неймара из «Барселоны». Об этом сообщается на официальном сайте французской организации.

«Мы удивлены отказом Ла Лиги принимать оплату за Неймара. Мы бы хотели попросить испанскую организацию придерживаться существующих правил ФИФА. Мы полностью поддерживаем «ПСЖ» и надеемся, что вопросы по контракту Неймара будут решены в кратчайшие сроки», - говорится в сообщении организации.

Ранее испанская Marca сообщила, что футбольная лига Испании отказалась принимать документы французского клуба, подтверждающих оплату суммы отступных за Неймара.

Напомним, накануне «Барселона» выступила с заявлением, в котором объявила о том, что Неймар сообщил о желании покинуть клуб. Игрок получил разрешение не участвовать в тренировочном процессе и вылетел в Порту, где прошел медосмотр для «ПСЖ».

Добавим, что вице-чемпионы Франции выплатят «Барселоне» сумму отступных в размере 222 миллионов евро. 

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