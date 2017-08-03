УЕФА не получал жалоб по вопросу трансфера Неймара в «ПСЖ»

УЕФА пока не получал уведомлений в связи с трансфером форварда испанской «Барселоны» Неймара во французский «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает Marca.

«Мы не получали никаких жалоб от кого-либо по этому вопросу. Все клубы Европы должны уважать правила финансового fair play и доказывать, что их потери в течение трех лет не превышают 30 миллионов евро», - говорится в заявлении УЕФА.

Ранее испанская Marca сообщила, что футбольная лига Испании отказалась принимать документы французского клуба, подтверждающих оплату суммы отступных за Неймара.

В ответ французская лига поддержала «ПСЖ» и попросила испанских коллег придерживаться существующих правил ФИФА.