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Конгресс IAAF продлил временное отстранение ВФЛА от членства в организации

Источник:  Insidethegames.bizКомментарии

Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) продлил временное отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) от членства в организации, сообщает Inside the Games.

За продление санкций выступили 166 членов конгресса, против – 21.

Таким образом, российские легкоатлеты, допущенные до участия в международных соревнованиях, продолжат выступать под нейтральным флагом.

В Лондоне с 4 по 13 августа пройдет чемпионат мира по легкой атлетике. Приглашение от IAAF получили 19 российских спортсменов, имеющих индивидуальный допуск к участию в международных стартах от IAAF и выполнивших норматив для допуска на турнир.

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