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Павел Колобков: Мы разочарованы решением IAAF о продлении временного отстранения ВФЛА от членства в организации

Источник:  ТАССКомментарии

Министр спорта РФ Павел Колобков рассказал, что разочарован решением конгресса Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF)  продлить отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

- Конечно, мы надеялись на лучшее и разочарованы этим решением. Я благодарю представителей тех стран, которые сегодня проголосовали в пользу ВФЛА. Это говорит о том, что доверие к России растет. Более того, рабочая группа IAAF признает большой прогресс по выполнению ряда условий по восстановлению членства ВФЛА. При этом они считают, что некоторые условия еще не выполнены. Например, наши спортсмены не имеют достаточный уровень количества допинг-проб, - приводит слова Колобкова ТАСС.

Ранее портал Inside the Games сообщил, что конгресс IAAF продлил временное отстранение ВФЛА от членства в организации, сообщает. 

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