Неманья Пейчинович: Оборона? Мы пропустили всего один гол
Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович рассказал, каково обороне команды без капитана Ведрана Чорлуки.
– Вам пришлось поиграть с разными партнерами в обороне. Со всеми налажено взаимопонимание?
– Очевидно, что нам комфортно, мы пропустили всего один гол в трёх матчах. Коммуникация в обороне – не проблема. Баринов давно с нами. Кверквелия уже адаптировался, проблем нет.
– О Чорлуке пока не думаете? Или ждете его возвращения?
– Нам сейчас каждый игрок важен. Это наш лучший футболист. Ждем его возвращения.
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