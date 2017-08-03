Неманья Пейчинович: Оборона? Мы пропустили всего один гол

Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович рассказал, каково обороне команды без капитана Ведрана Чорлуки.

– Вам пришлось поиграть с разными партнерами в обороне. Со всеми налажено взаимопонимание?

– Очевидно, что нам комфортно, мы пропустили всего один гол в трёх матчах. Коммуникация в обороне – не проблема. Баринов давно с нами. Кверквелия уже адаптировался, проблем нет.

– О Чорлуке пока не думаете? Или ждете его возвращения?

– Нам сейчас каждый игрок важен. Это наш лучший футболист. Ждем его возвращения.