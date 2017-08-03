«Зенит» – «Бней Иегуда». Лодыгин, Терентьев и Нобоа выйдут в стартовом составе
Тренерский штаб «Зенита» определился с составом команды на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против «Бней Иегуды».
Стартовый состав: Лодыгин, Анюков, Гарсия, Нету, Терентьев, Жирков, Нобоа, Эрнани, Жулиано, Дзюба, Полоз.
Запасные: Лунев, Кришито, Паредес, Кокорин, Дриусси, Ерохин, Иванович.
Стартовый состав «Бней Иегуды» выглядит следующим образом: Зубас, Турджман, Бен-Ари, Абаши, Горнада, Чибота, Азуз, Вальскис, Кандиль, Финиш, Бар-Буцагло.
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Напомним, встреча пройдет в Петербурге и начнется в 20:00, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. В первом матче сине-бело-голубые победили со счетом 2:0.
Матч
Состав
Зенит: Лодыгин, Анюков, Терентьев, Нету, Хави Гарсия, Жирков, Нобоа, Эрнани, Жулиано, Полоз, Дзюба
Бней Иегуда: Зубас, Бен Ари, Азуз, Кандил, Хабаши, Турджман, Чибота, Гордана, Вальскис, Финиш, Бузагло
Судья:
Али Палабийик (Турция)
Место и дата
03 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция