Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Динамо Минск1 : 0АЕК Ларнака
Футбол  Спарта- : -Црвена Звезда
Футбол  Люнгбю- : -Краснодар
Футбол  Зенит- : -Бней Иегуда
Футбол  Фенербахче- : -Штурм
Футбол  Атлетик- : -Динамо Бух
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Зенит» – «Бней Иегуда». Лодыгин, Терентьев и Нобоа выйдут в стартовом составе

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Тренерский штаб «Зенита» определился с составом команды на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против «Бней Иегуды».

Стартовый состав: Лодыгин, Анюков, Гарсия, Нету, Терентьев, Жирков, Нобоа, Эрнани, Жулиано, Дзюба, Полоз.
Запасные: Лунев, Кришито, Паредес, Кокорин, Дриусси, Ерохин, Иванович.

Стартовый состав «Бней Иегуды» выглядит следующим образом: Зубас, Турджман, Бен-Ари, Абаши, Горнада, Чибота, Азуз, Вальскис, Кандиль, Финиш, Бар-Буцагло. 

Роберто Манчини: Хотели взять Неймара в «Зенит», но он переходит в «ПСЖ»

Напомним, встреча пройдет в Петербурге и начнется в 20:00, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. В первом матче сине-бело-голубые победили со счетом 2:0.

Матч

Зенит - Бней Иегуда

Состав

Зенит: Лодыгин, Анюков, Терентьев, Нету, Хави Гарсия, Жирков, Нобоа, Эрнани, Жулиано, Полоз, Дзюба

Бней Иегуда: Зубас, Бен Ари, Азуз, Кандил, Хабаши, Турджман, Чибота, Гордана, Вальскис, Финиш, Бузагло

Судья:

Али Палабийик (Турция)

Место и дата

03 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Мовсисян вернется в Россию? Таблица трансферов РФПЛМовсисян вернется в Россию? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Андре Виллаш-Боаш: Огорчился, узнав, что «Спартак» стал чемпионом РоссииГлавный тренер «Шанхая СИПГ» Андре Виллаш-Боаш поделился впечатлениями от работы в петербургском «Зените».Кевин Бонифаци: Интерес «Зенита» приятен, но для меня честь надевать футболку «Торино»Защитник «Торино» Кевин Бонифаци рассказал, где в дальнейшем продолжит карьеруРигони, которым интересуется «Зенит», покинул «Индепендьенте»Аргентинский полузащитник Эмилиано Ригони попрощался с «Индепендьенте».«Урал» продает билеты на матч с «Зенитом» от 450 рублейВ субботу в Екатеринбурге стартует продажа билетов на матч пятого тура премьер-лиги «Урал» – «Зенит», сообщает Znak.com.
Футбол
Французская лига удивлена поведением испанских коллег по трансферу Неймара
Футбол
Василий Уткин: У ЦСКА проходимые соперники по раунду плей-офф Лиги чемпионов
Футбол
Испанская лига отказалась принимать платеж «ПСЖ» за Неймара
Футбол
Акинфеев пройдет МРТ
все новости
Бней Иегуда
Бней Иегудакалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости