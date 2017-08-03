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Юрий Семин: Попрошу, чтобы руководство организовало встречу с болельщиками

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о предстоящем матче со «СКА-Хабаровском».

– Первое место – это и ответственность и уверенность. Не сказал бы, что три матча были простыми. Предстоящая игра будет ещё сложнее. «СКА-Хабаровск» – хорошая команда, перед нашей игрой они неделю адаптировались в Москве. Вы прекрасно видели их матч с «Зенитом». Там только индивидуальное мастерство помогло «Зениту» победить. 

Хотел бы попросить болельщиков, чтобы пришли и поддержали нас. Аудитория увеличивается, но не так стремительно. Попрошу, чтобы руководство организовало встречу с болельщиками, – сказал Семин.

После трех туров у железнодорожников 9 очков. Матч против хабаровчан пройдет 5 августа в Москве.

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