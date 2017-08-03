Защитник «Рубина» Самбрано может перейти в «Анжи»

Защитник «Рубина» Карлос Самбрано может продолжить карьеру в «Анжи», сообщает Федеральное агентство новостей.

По данным издания, махачкалинский клуб готов предложить 28-летнему перуанцу трехлетний контракт. Команда из Казани, в свою очередь, оценивает трансфер не менее чем в 3 миллиона евро.

Напомним, Самбрано перешел в «Рубин» летом 2016 года из «Айнтрахта» за 3,5 миллиона евро. В прошлом сезоне он провел в чемпионате России 21 матч. В нынешнем сезоне РФПЛ защитник на поле не появлялся.

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