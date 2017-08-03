Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Динамо Минск1 : 0АЕК Ларнака
Футбол  Спарта- : -Црвена Звезда
Футбол  Люнгбю- : -Краснодар
Футбол  Зенит- : -Бней Иегуда
Футбол  Фенербахче- : -Штурм
Футбол  Атлетик- : -Динамо Бух
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Защитник «Рубина» Самбрано может перейти в «Анжи»

Источник:  Федеральное агентство новостей (ФАН)Комментарии

Защитник «Рубина» Карлос Самбрано может продолжить карьеру в «Анжи», сообщает Федеральное агентство новостей.

По данным издания, махачкалинский клуб готов предложить 28-летнему перуанцу трехлетний контракт. Команда из Казани, в свою очередь, оценивает трансфер не менее чем в 3 миллиона евро.

Напомним, Самбрано перешел в «Рубин» летом 2016 года из «Айнтрахта» за 3,5 миллиона евро. В прошлом сезоне он провел в чемпионате России 21 матч. В нынешнем сезоне РФПЛ защитник на поле не появлялся.

Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Мовсисян вернется в Россию? Таблица трансферов РФПЛМовсисян вернется в Россию? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Вратарь «Локомотива» Коченков стал отцом (фото)3 августа в семье голкипера «Локомотива» Антона Коченкова произошло пополнение.Курбан Бердыев: Сигурдссон сможет сыграть уже против ЦСКАГлавный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал переход в казанский клуб защитника Рагнара.Юрий Семин: Попрошу, чтобы руководство организовало встречу с болельщикамиГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о предстоящем матче со «СКА-Хабаровском».Неманья Пейчинович: Оборона? Мы пропустили всего один голЗащитник «Локомотива» Неманья Пейчинович рассказал, каково обороне команды без капитана Ведрана Чорлуки.
Футбол
Французская лига удивлена поведением испанских коллег по трансферу Неймара
Футбол
Василий Уткин: У ЦСКА проходимые соперники по раунду плей-офф Лиги чемпионов
Футбол
Испанская лига отказалась принимать платеж «ПСЖ» за Неймара
Футбол
Акинфеев пройдет МРТ
все новости
Рубин
Рубинкалендарьстатистика
Анжи
Анжикалендарьстатистика
Карлос Самбрано
Карлос Самбрановсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы