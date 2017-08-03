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Курбан Бердыев: Сигурдссон сможет сыграть уже против ЦСКА

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал переход в казанский клуб защитника Рагнара Сигурдссона.

– Так получается, что мы первые туры играем с лидерами чемпионата. Это откладывает свой отпечаток на подготовку. Понимаем, что хоть у ЦСКА и мало слабых мест, но они есть и мы постараемся их использовать.

Сигурдссон? Хороший защитник и мы его хорошо знаем по «Краснодару». Вы знаете наше финансовое положение сложное, поэтому мы рады, что аренда игрока будет бесплатной. В представлениях Рагнар не нуждается. У него не было игровой практики, но я думаю, что это компенсируется.

У нас много травмированных игроков, поэтому не исключено, что он сыграет уже в этой игре, – приводит слова тренера «БИЗНЕС Online».

Ранее стало известно, что защитник сборной Исландии и английского «Фулхэма» Рагнар Сигурдссон на правах аренды продолжит карьеру в «Рубине».

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