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«Краснодар» и «Люнгбю» определились со стартовыми составами

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Люнгбю» на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

«Краснодар»: Андрей Синицын, Александр Мартынович, Андреас Гранквист, Вандерсон, Кристиан Рамирес, Виктор Классон, Павел Мамаев, Михайло Ристич, Роман Шишкин, Маурисио Перейра, Шарль Каборе.

«Люнгбю»: Миккель Андерсен, Томас Гульдборг-Кристенсен, Микаэль Лумб, Мартин Эрнсков, Йеспер Кристьянсен, Миккель Йенсен, Йеппе Кьер, Давид Бойсен, Брор Блуме, Томас Серенсен,Оливер-Лунд Йенсен.

Напомним, что встреча пройдет в Дании на поле стадиона «Люнгбю». Встреча начнется в 20:45 по московскому времени.

Первый матч этого противостояния прошел в «Краснодаре» и завершился победой российской команды со счетом 2:1.

Матч

Люнгбю - Краснодар - 0:1 (0:1)

1-й тайм

Голы

Перейра 9 (0:1).

Состав

Люнгбю: Андерсен, Лумб, Лунд, Серенсен, Кристенсен, Орнсков, Кристиансен, Блюме, Йенсен, Бойсен, Кьер

Краснодар: Синицын, Мартынович, Шишкин, Рамирес, Гранквист, Каборе, Классон, Мамаев, Перейра, Ристич, Вандерсон

Судья:

Себастьян Колцеску (Румыния)

Место и дата

03 августа 20:45, Люнгбю, Онлайн-трансляция

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