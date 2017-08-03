«Краснодар» и «Люнгбю» определились со стартовыми составами
Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Люнгбю» на
ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
«Краснодар»: Андрей Синицын, Александр Мартынович, Андреас
Гранквист, Вандерсон, Кристиан Рамирес, Виктор Классон, Павел Мамаев, Михайло
Ристич, Роман Шишкин, Маурисио Перейра, Шарль Каборе.
«Люнгбю»: Миккель Андерсен, Томас Гульдборг-Кристенсен, Микаэль Лумб, Мартин Эрнсков, Йеспер Кристьянсен, Миккель Йенсен, Йеппе Кьер, Давид Бойсен, Брор Блуме, Томас Серенсен,Оливер-Лунд Йенсен.
Напомним, что встреча пройдет в Дании на поле стадиона «Люнгбю». Встреча начнется в 20:45 по московскому времени.
Первый матч этого противостояния прошел в «Краснодаре» и завершился победой российской команды со счетом 2:1.
Матч
Люнгбю - Краснодар - 0:1 (0:1)1-й тайм
Голы
Перейра 9 (0:1).
Состав
Люнгбю: Андерсен, Лумб, Лунд, Серенсен, Кристенсен, Орнсков, Кристиансен, Блюме, Йенсен, Бойсен, Кьер
Краснодар: Синицын, Мартынович, Шишкин, Рамирес, Гранквист, Каборе, Классон, Мамаев, Перейра, Ристич, Вандерсон
Судья:
Себастьян Колцеску (Румыния)
Место и дата
03 августа 20:45, Люнгбю, Онлайн-трансляция