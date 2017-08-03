«Краснодар» и «Люнгбю» определились со стартовыми составами

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Люнгбю» на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

«Краснодар»: Андрей Синицын, Александр Мартынович, Андреас Гранквист, Вандерсон, Кристиан Рамирес, Виктор Классон, Павел Мамаев, Михайло Ристич, Роман Шишкин, Маурисио Перейра, Шарль Каборе.

«Люнгбю»: Миккель Андерсен, Томас Гульдборг-Кристенсен, Микаэль Лумб, Мартин Эрнсков, Йеспер Кристьянсен, Миккель Йенсен, Йеппе Кьер, Давид Бойсен, Брор Блуме, Томас Серенсен,Оливер-Лунд Йенсен.

Напомним, что встреча пройдет в Дании на поле стадиона «Люнгбю». Встреча начнется в 20:45 по московскому времени.

Первый матч этого противостояния прошел в «Краснодаре» и завершился победой российской команды со счетом 2:1.