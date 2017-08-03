Шарапова снялась с турнира WTA в Торонто из-за травмы предплечья
Источник: RT на русскомКомментарии
Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Торонто из-за травмы левого предплечья. Об этом информирует RT со ссылкой на телеканал TSN.
Как сообщается, Шарапова заявила, что глубоко сожалеет из-за вынужденного отказа от участия в турнире в Торонто и обещает упорно работать, чтобы в ближайшее время вернуться на корт.
Напомним, что Шарапова получила специальное приглашение (wild card) в основную сетку турнира в Торонто, который пройдет с 5 по 13 августа.
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