Шарапова снялась с турнира WTA в Торонто из-за травмы предплечья

Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Торонто из-за травмы левого предплечья. Об этом информирует RT со ссылкой на телеканал TSN.

Как сообщается, Шарапова заявила, что глубоко сожалеет из-за вынужденного отказа от участия в турнире в Торонто и обещает упорно работать, чтобы в ближайшее время вернуться на корт.

Напомним, что Шарапова получила специальное приглашение (wild card) в основную сетку турнира в Торонто, который пройдет с 5 по 13 августа.