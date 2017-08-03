Галимов рассудит «Урал» и «Зенит», Куликов – «Спартак» и «Арсенал»

«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

Мовсисян вернется в Россию? Таблица трансферов РФПЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

Новичок «Рубина» защитник Рагнар Сигурдссон поделился впечатлениями после переезда в Казань.

Рагнар Сигурдссон: «Рубин» – новая глава в моей жизни Новичок «Рубина» защитник Рагнар Сигурдссон поделился впечатлениями после переезда в Казань.