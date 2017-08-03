Галимов рассудит «Урал» и «Зенит», Куликов – «Спартак» и «Арсенал»
Назначены судьи и инспекторы на матчи 5-го тура чемпионата России, сообщает официальный сайт РФС.
Матчи пройдут 8-10 августа.
8 августа (вторник)
«СКА-Хабаровск» - «Анжи»: судья - Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи - Константин Шаламберидзе (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья - Ранэль Зияков (Набережные Челны); инспектор - Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).
«Амкар» – «Уфа»: судья - Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи - Андрей Болотенков (Москва), Вячеслав Бочков (Сочи); резервный судья - Олег Соколов (Воронеж); инспектор - Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).
9 августа (среда)
«Урал» - «Зенит»: судья - Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи - Антон Кобзев (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья - Владимир Москалев (Воронеж); инспектор - Алексей Спирин (Москва).
«Тосно» - ЦСКА: судья - Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи - Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья - Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор - Николай Иванов (Санкт-Петербург).
«Спартак» - «Арсенал»: судья - Сергей Куликов (Саранск); ассистенты судьи - Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья - Алексей Николаев (Москва); инспектор - Сергей Зуев (Москва).
«Ростов» - «Динамо»: судья - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья - Артем Чистяков (Азов); инспектор - Эдуард Малый (Волгоград).
«Рубин» - «Локомотив»: судья - Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи - Алексей Лунев (Новосибирск), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья - Игорь Панин (Московская область); инспектор - Александр Гончар (Сочи).
10 августа (четверг)
«Ахмат» - «Краснодар»: судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи - Сергей Суховерхов (Воронеж), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья - Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор - Андрей Бутенко (Москва).