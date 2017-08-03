«Шкендия» выбила «Тракай» из квалификации Лиги Европы
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Македонская «Шкендия» дома обыграла литовкий «Тракай» (3:0) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
У победителей отличились Бесарт Ибраими (29-я минута) и Ферхан Хассани (42-я и 88-я).
Гости с 72-й минуты играли вдесятером: с поля был удален Арунас Климавичус.
Таким образом, «Шкендия», уступившая в первом матче со счетом 1:2, вышла в раунд плей-фф квалификации турнира.
Матч
Голы
Ибраими 29 (1:0). Хасани 42 (2:0). Хасани 88 (3:0).
Судья:
Клейтон Пизани (Мальта)
Место и дата
03 августа 18:00, Городской стадион, Онлайн-трансляция
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