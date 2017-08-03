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«Шкендия» выбила «Тракай» из квалификации Лиги Европы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Македонская «Шкендия» дома обыграла литовкий «Тракай» (3:0) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

У победителей отличились Бесарт Ибраими (29-я минута) и Ферхан Хассани (42-я и 88-я).

Гости  с 72-й минуты играли вдесятером: с поля был удален Арунас Климавичус.

Таким образом, «Шкендия», уступившая в первом матче со счетом 1:2, вышла в раунд плей-фф квалификации турнира.

Матч

Шкендия - Тракай - 3:0 (2:0)

Голы

Ибраими 29 (1:0). Хасани 42 (2:0). Хасани 88 (3:0).

Судья:

Клейтон Пизани (Мальта)

Место и дата

03 августа 18:00, Городской стадион, Онлайн-трансляция

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