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Минское «Динамо» не смогло пробиться в следующий раунд Лиги Европы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты минского «Динамо» не смогло переиграть на своем поле кипрский АЕК в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Встреча прошла на поле стадиона «Трактор» в Минске и завершилась вничью 1:1. Счет в этой встрече открыл нападающий минчан Антон Сарока, реализовавший 11-метровый. В компенсированное арбитром время полузащитник кипрского клуба Акоран Рейес восстановил равновесие.

На 86-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник минской команды Артем Быков.

Напомним, что в первой встрече победу со счетом 2:0 одержал клуб из Ларнаки. Таким образом, «Динамо» не смогло пробиться в следующий раунд и покидает розыгрыш турнира.

Матч

Динамо Мн - АЕК Ларнака - 1:1 (0:0)

Голы

Сарока 47 (1:0 - пен.). Баррера 90 (1:1).

Судья:

Саймон Ли Эванс (Уэльс)

Место и дата

03 августа 18:00, Динамо, Онлайн-трансляция

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