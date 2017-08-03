Минское «Динамо» не смогло пробиться в следующий раунд Лиги Европы

Футболисты минского «Динамо» не смогло переиграть на своем поле кипрский АЕК в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.



Встреча прошла на поле стадиона «Трактор» в Минске и завершилась вничью 1:1. Счет в этой встрече открыл нападающий минчан Антон Сарока, реализовавший 11-метровый. В компенсированное арбитром время полузащитник кипрского клуба Акоран Рейес восстановил равновесие.

На 86-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник минской команды Артем Быков.

Напомним, что в первой встрече победу со счетом 2:0 одержал клуб из Ларнаки. Таким образом, «Динамо» не смогло пробиться в следующий раунд и покидает розыгрыш турнира.