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Официально: Неймар покинул «Барселону»

Источник:  ФК «Барселона»Комментарии

Представители форварда Неймара посетили офис «Барселоны», где выкупили контракт бразильца за 222 миллиона евро, сообщает официальный сайт каталонского клуба.

Таким образом, 25-летний нападающий больше не связан контрактными обязательствами с сине-гранатовыми.

Французские СМИ объявили, что Неймар уже прошел медосмотр в «ПСЖ» и в пятницу будет официально объявлено о переходе бразильца в парижский клуб.

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