Официально: Неймар покинул «Барселону»
Источник: ФК «Барселона»Комментарии
Представители форварда Неймара посетили офис «Барселоны»,
где выкупили контракт бразильца за 222 миллиона евро, сообщает официальный сайт
каталонского клуба.
Таким образом, 25-летний нападающий больше не связан
контрактными обязательствами с сине-гранатовыми.
Французские СМИ объявили, что Неймар уже прошел медосмотр в «ПСЖ» и в пятницу будет официально объявлено о переходе бразильца в парижский клуб.
FC Barcelona communiqué on Neymar Jr https://t.co/G87wtAhVxe— FC Barcelona (@FCBarcelona) 3 августа 2017 г.
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