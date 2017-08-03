Рагнар Сигурдссон: «Рубин» – новая глава в моей жизни

Новичок «Рубина» защитник Рагнар Сигурдссон поделился впечатлениями после переезда в Казань.

– Я счастлив поработать с главным тренером, я много слышал о нем. Моя основная цель здесь – оберегать наши ворота. Говорят, что я неплохо обращаюсь с мячом, но моя основная цель – быть защитником.

Конечно, я знаком с некоторыми ребятами. Я играл в «Краснодаре» и уже привык к России, но это новая глава в моей жизни, в карьере, и я надеюсь показать максимум. Что касается погоды, то она меня абсолютно не пугает, я сконцентрирован на работе, – приводит слова защитника пресс-служба казанского клуба.

Ранее стало известно, что защитник сборной Исландии и английского «Фулхэма» Рагнар Сигурдссон на правах аренды продолжит карьеру в «Рубине». Соглашение рассчитано до окончания сезона 2017/18. 31-летний футболист будет выступать за «Рубин» под номером «5».

На протяжении карьеры Сигурдссон выступал за «Филкир» (Исландия), «Гетеборг» (Швеция), «Копенгаген» (Дания) и «Краснодар».

За «Краснодар» защитник сыграл 86 матчей, забил четыре гола. В составе сборной Исландии сыграл 69 матчей, отметился тремя голами.