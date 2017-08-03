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«Зенит» – «Бней Иегуда». На вход на стадион образовалась огромная очередь (видео)

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Возле стадиона «Санкт-Петербург» образовалась огромная очередь на вход.

Люди стоят на досмотре, чтобы попасть на арену. Самые большие очереди образовались возле входа в центральные ворота.

Обновлено: все болельщики попали в периметр стадиона к 35-й минуте встречи


Напомним, матч начался в 20:00, «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию.

Матч

Зенит - Бней Иегуда - 0:0

2-й тайм

Состав

Зенит: Лодыгин, Анюков, Терентьев, Нету, Хави Гарсия, Жирков, Нобоа, Эрнани, Жулиано, Полоз, Дзюба

Бней Иегуда: Зубас, Бен Ари, Азуз, Кандил, Хабаши, Турджман, Чибота, Гордана, Вальскис, Финиш, Бузагло

Судья:

Али Палабийик (Турция)

Место и дата

03 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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