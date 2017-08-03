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«Монако» заплатил 10 млн евро за форварда «Ренна» Диакаби

Источник:  ФК «Монако»Комментарии
«Монако» заплатил 10 млн евро за форварда «Ренна» Диакаби
Фото: ФК «Монако»

Нападающий футбольного клуба «Ренн» Адама Диакаби перешел в «Монако», сообщает официальный сайт красно-белых.

21-летний француз подписал соглашение с монегасками, рассчитанное на пять лет – до июня 2022 года. Сумма сделки не разглашается, но по информации авторитетного немецкого сайта transfermarkt.de, «Ренн» выручил на продаже игрока не менее 10 миллионов евро.

«Я очень рад, что буду выступать за «Монако» – клуб с амбициозным спортивным проектом, где охотно выпускают на поле молодых футболистов. Я хочу показать, на что способен, и реализовать весь свой потенциал», - заявил Диакоби.

В прошлом сезоне в составе команды «Ренн» Адама провел 29 матчей, в которых забил пять мячей и заработал две желтые карточки.

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