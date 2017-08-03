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На матче за Суперкубок Англии будет применена новая система пробития послематчевых пенальти

Источник:  RT на русскомКомментарии

В матчах за Суперкубок Англии по футболу с сезона-2017/18 года будет использоваться новая система пробития послематчевых пенальти, получившая название ABBA. Об этом информирует RT со ссылкой на Daily Mail.

Как сообщается, согласно новой системе, послематчевые пенальти будут пробиваться по принципу тай-брейка в теннисе - первая команда (команда A) пробивает один пенальти, затем вторая (B) наносит два удара подряд, и далее обе команды наносит по два удара.

Отмечается, что впервые данная система будет использована на матче за Суперкубок Англии между лондонскими «Арсеналом» и «Челси» в 2017 году.

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