Президент «Стандарда»: От «Локо» предложений по Са не получали, да и продадим его, если «ПСЖ» 220 млн даст

Президент бельгийского «Стандарда» Бруно Венанси опроверг слухи о том, что нападающий Орланду Са может перейти в московский «Локомотив».

«По Са никаких предложений не получали, – приводит слова Венанси A Bola. – Да и ни я, ни тренер не ждем, что он покинет нашу команду в это трансферное окно, о чем мы ему уже сообщили. Если конечно «ПСЖ» предложит 220 миллионов евро, тогда Орланду нас покинет».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что железнодорожники достигли договоренности с Са о подписании личного контракта. Теперь о трансфере необходимо договориться с руководством «Стандарда».

Напомним, портал transfermarkt.com оценивает стоимость 29-летнего форварда в 2,20 миллиона евро.

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