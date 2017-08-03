Президент «Стандарда»: От «Локо» предложений по Са не получали, да и продадим его, если «ПСЖ» 220 млн даст
Источник: A BolaКомментарии
Президент бельгийского «Стандарда» Бруно Венанси опроверг
слухи о том, что нападающий Орланду Са может перейти в московский «Локомотив».
«По Са никаких предложений не получали, – приводит
слова Венанси A Bola. – Да и ни я, ни тренер не ждем, что он
покинет нашу команду в это трансферное окно, о чем мы ему уже сообщили. Если
конечно «ПСЖ» предложит 220 миллионов евро, тогда Орланду нас покинет».
Ранее в СМИ появилась информация о том, что железнодорожники
достигли договоренности с Са о подписании личного контракта. Теперь о трансфере
необходимо договориться с руководством «Стандарда».
Напомним, портал transfermarkt.com оценивает стоимость 29-летнего форварда в 2,20 миллиона евро.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически